Директора школ в Мурманской области будут бороться со снюсами под угрозой увольнения

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-23T10:24:42+03:00

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В нашем порой псевдо безопасном обществе современный ребенок сталкивается с огромным количеством опасностей. Даже если не брать во внимание коварный Интернет и улицу, в ловушку можно попасть даже в школе.

- Ситуация с распространением снюсов (бездымный табачный продукт – Ред.) в образовательных учреждениях катастрофическая, - поднял вопрос губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Есть школы, где администрация активно борется с этим опасным явлением, а где-то на это смотрят сквозь пальцы. Уважаемые директора, ваша задача – не только осуществлять образовательный процесс, но и обеспечивать порядок в своем учреждении.

Муниципалитетам велено взять эту задачу в работу как приоритетную. Причем Чибис подчеркнул: в случае ослушания администрации школы грозит увольнение, несмотря на былые заслуги. Кстати, бороться следует не только со снюсами, но и с алкоголем и табаком. По словам вице-губернатора Мурманской области Александра Хомякова, в этом году уже зарегистрировано 10 случаев продажи спиртного несовершеннолетним.

- Торговым сетям и магазинам я также настоятельно рекомендую убрать снюсы из продажи, поскольку речь идет о здоровье наших с вами детей, - обратился к бизнесу глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU