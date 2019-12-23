2019-12-23T10:24:42+03:00
Общество

Директора школ в Мурманской области будут бороться со снюсами под угрозой увольнения

Глава региона назвал ситуацию в образовательных учреждениях катастрофической
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Снюс необходимо изгнать из школ Заполярья.Снюс необходимо изгнать из школ Заполярья.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В нашем порой псевдо безопасном обществе современный ребенок сталкивается с огромным количеством опасностей. Даже если не брать во внимание коварный Интернет и улицу, в ловушку можно попасть даже в школе.

- Ситуация с распространением снюсов (бездымный табачный продукт – Ред.) в образовательных учреждениях катастрофическая, - поднял вопрос губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Есть школы, где администрация активно борется с этим опасным явлением, а где-то на это смотрят сквозь пальцы. Уважаемые директора, ваша задача – не только осуществлять образовательный процесс, но и обеспечивать порядок в своем учреждении.

Муниципалитетам велено взять эту задачу в работу как приоритетную. Причем Чибис подчеркнул: в случае ослушания администрации школы грозит увольнение, несмотря на былые заслуги. Кстати, бороться следует не только со снюсами, но и с алкоголем и табаком. По словам вице-губернатора Мурманской области Александра Хомякова, в этом году уже зарегистрировано 10 случаев продажи спиртного несовершеннолетним.

- Торговым сетям и магазинам я также настоятельно рекомендую убрать снюсы из продажи, поскольку речь идет о здоровье наших с вами детей, - обратился к бизнесу глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске собрали больше 40 подарков для онкобольных детей
В Кировске 80-летняя бабушка попала под погрузчик, который убирал снег во дворе
В Мурманской области в два раза выросло число травм из-за гололеда
В Полярных Зорях открылась первая в Мурманской области «Точка кипения»
Директора школ в Мурманской области будут бороться со снюсами под угрозой увольнения
К расследованию уголовного дела о контрабанде 9,5 тонн кокаина на судне с мурманскими моряками подключилось МВД
В правительстве Мурманской области создали свое контрольное управление
В Мурманской области 31 декабря объявили выходным
Над Хибинами на фоне северного сияния упали три метеора
В Мурманске эвакуировали торговый центр Plazma
В Мурманске собирают подарки для онкобольных детей
В Мурманске наступил пик полярной ночи
В Североморске открылся новый детский сад на 75 мест
В Североморск прибыла главная икона Военно-морского флота России
В мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова пройдет благотворительная елка
Водителей Мурманской области предупреждают о лосях, которые зачастили выходить на дорогу
Аэропорт «Мурманск» обслужил миллионного пассажира
В полиции начали служебную проверку по массовой драки с подростками в Апатитах
Жительница Мурманска попала под грузовик, когда перебегала дорогу
В Кировске сильный снег отменил праздник по случаю открытия горнолыжного сезона
В Мурманске 10-летний мальчик выскочил под колеса иномарки
В Мурманской области ищут родственников сержанта, погибшего в бою в марте 1943 года под Новгородом
Полярные Зори зажглись фестивалем света
Житель Апатитов задолжал своему ребенку 113 тысяч рублей
Молодые люди попытались укатить огромный новогодний шар с площади в Полярных Зорях
Правительство Мурманской области третий раз эвакуируют из-за угрозы теракта
В Мурманске подросток украл в баре телефон и перевел с него 70 тысяч рублей