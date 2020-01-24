2020-01-24T16:07:39+03:00
Общество

Депутаты Мурманской областной Думы поддержали законопроект о запрете снюсов

Народные избранники считают, что это принципиальный вопрос в защите жизни и здоровья юных северян
Елена МОЛОДЦОВА
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Депутаты поддержали законопроект, запрещающий снюсы. Фото: Мурманская областная ДумаДепутаты поддержали законопроект, запрещающий снюсы. Фото: Мурманская областная Дума
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Борьба со снюсами в Заполярье набирает обороты. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис внес в региональный парламент законопроект о запрете продукции, содержащей никотин и предназначенной для потребления никотина любым способом, с формулировкой «чтобы этой заразы в Заполярье не было». Документ уже рассмотрели на заседании комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы.

- Проблема потребления детьми и подростками снюсов, леденцов, мармелада и жевательных резинок с никотином вызывает большую тревогу. В нашем регионе действуют ограничения на продажу пока только табачных изделий и электронных сигарет, но все остальные никотинсодержащие продукты остаются в свободном доступе. Это принципиальный вопрос защиты жизни и здоровья наших детей. Принятие регионального закона – злободневно, - отметила председатель профильного комитета заполярного заксобрания Надежда Максимова.

Депутаты единогласно поддержали законопроект, который также ужесточает санкции для тех, кто решится продать несовершеннолетним такую продукцию. После принятия этого документа гражданам будет грозить штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам – 50 тысяч, а юридическим – 150 тысяч рублей.

Также заполярные депутаты поддержали обращения законодательных собраний Адыгеи, Орловской, Астраханской и Ярославской областей в Госдуму установить запрет на торговлю сосательными и жевательными никотинсодержащими смесями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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