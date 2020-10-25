В Мурманске установили мировой рекорд по буксировке парусника "Седов"

Одни из самых сильных людей России установили в Мурманске мировой рекорд. Фото: правительство Мурманской области

19 октября в порт Мурманск прибыл барк "Седов", и в тот же день три богатыря, которые входят в число самых сильных людей России, попытались установить мировой рекорд по буксировке самого большого парусника в мире. Но попытка оказалась неуспешной: высокая парусность судна и подводные течения помешали сдвинуть "Седов".

Однако силачи не сдались. И 25 октября рекорд состоялся.

- Поздравляем богатырей Леона Мирошника, Евгения Казакова и Евгения Маркова! Мировой рекорд установлен. Они сдвинули легендарный барк "Седов", весом более 7000 тонн, на 3,25 метра! Рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Как отметил Василий Грищенко, в мире нет подобного "Седову" парусника, поэтому у россиян было преимущество в установлении рекорда.

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