«За рекордные 105 дней»: Под Мурманском открыли новый железнодорожный мост

Новый мост построен по современной технологии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В это мало кто верил, но спустя четыре месяца железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено в полном объеме. Напомним: 1 июня мост, связывающий столицу Заполярья с остальной частью страны, рухнул. Правительству Мурманской области совместно с РЖД и Министерством транспорта России пришлось в экстренном режиме решать, в прямом смысле слова, обрушившуюся на их плечи проблему стратегической важности.

В три раза быстрее

Признаться, оперативность, с которой железнодорожники проложили альтернативный путь для поездов, а потом принялись за возведение моста, поражает и доказывает, что современные строители готовы на рекорды не меньше, чем их предшественники.

- Обычно такие объекты строятся за девять месяцев. Мы уложились в три с половиной, притом, что проектирование моста и его строительство шли параллельно, - рассказывает Олег Пирогов, генеральный директор ООО ФСК «Мостоотряд 47». – Повезло, что подошло уже готовое пролетное строение, которое, несмотря на его габариты: длина 110 метров и вес около 600 тонн, «РЖД» доставило уже через неделю из Белгорода.

Монтажник Иван Гавшин заверил, что переправу собрали качественно, хоть и рекордные сроки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как развивались события

30 мая появилось сообщение, что паводок подмыл опору железнодорожного моста через реку Кола на перегоне станция Выходной – Кола.

1 июня переправа рухнула.

5 июня прибыла первая машина со строителями.

К 16 июня уже удалось доставить русловое пролетное строение с завода в Белгороде. Тогда же привезли технику и приступили к сооружению 34 свай.

20 августа пролет был собран, и приступили к его надвижке.

12 сентября проложили пути.

24 сентября подписали акт об открытии рабочего движения.

По словам Олега Пирогова, сюда, на Север, были стянуты лучшие кадры его предприятия – работы необходимо было выполнить качественно и в жесткие сроки. Строители трудились круглосуточно, несмотря на погоду. И все же без трудностей не обошлось.

Открытие нового железнодорожного моста стало настоящим праздником для северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Когда бурили, в пяти метрах обнаружили старые рельсы 1914 года, которые, видимо, использовались на другом мосту, а сюда были положены для усиления основания. Это был сдерживающийся фактор. Пришлось раскапывать, доставать и вырезать неожиданное препятствие, пробурить их не удалось – уничтожался инструмент, отрывало зубья, - говорит Олег Александрович. – Валуны, которых здесь довольно много, тоже приходилось постоянно разбуривать.

Кроме того само пролетное строение пришлось собирать сбоку от линии электропередач – отключить ее было нельзя, именно она питает Мурманск. Но со всеми этими трудностями строители справились.

- Я непосредственно занимался сборкой пролета. Работали круглосуточно. Но в итоге все получилось. Работа сделана качественно, я за это ручаюсь, - отметил Иван Гавшин, монтажник ООО ФСК «Мостоотряд 47».

Он получил медаль «За строительство транспортных объектов» из рук заместителя министра транспорта России Владимира Токарева. Кстати, строить мост также помогали военнослужащие.

Урок на будущее

- Мост построен по абсолютно новым технологиям. Раньше строили с промежуточными опорами, поскольку не было таких металлоконструкций, которые могли бы выдержать столь большую нагрузку. Проект новый и абсолютно современный, - подчеркнул Олег Белозеров, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД». – Строители дают на него гарантию минимум сто лет.

К слову, примерно столько же простоял и его предшественник. Из обрушения железнодорожной переправы под Мурманском в РЖД вынесли максимальный урок.

Мост оснащен уникальной системой датчиков, позволяющих анализировать состояние конструкций в момент нагрузки на нее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Причиной обрушения моста стал паводок. Мы подняли всю историю этого сооружения и выяснили, что здесь были необычные опоры, стоящие не строго перпендикулярно, а по течению. Обслуживание мост проходило вовремя. Тем не менее, за сто лет русло реки поменялось, и это привело к известным нам событиям. На примере этого моста выработан новый алгоритм подхода к диагностике искусственных сооружений, - отметил Олег Белозеров.

Строители получили заслуженные награды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В частности на новой железнодорожной переправе установлена уникальная система датчиков, которая позволяет мосту самому себя анализировать и изучать, как изменяется система конструкций в момент нагрузки на нее.

Восстановили на спор

- Когда рухнул мост, это был критичный момент для региона. Ведь эта дорога не только дя жизнеобеспечения Мурманска, от нее зависит стабильная работа наших крупнейших предприятий, - признался губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – В рекордные сроки – за 18 дней – было восстановлено железнодорожное сообщение. Коллеги помнят, как это было: как в ночь переключали водовод на Мурманск и ни один потребитель этого не почувствовал, как проходили взрывные работы и освобождали от скалы пространство, как железнодорожники прокладывали быстро и четко временные пути. В результате слаженной работы мы смогли буквально на спор быстро восстановить сообщение - многие не верили, что мы успеем сделать это к октябрю.

Первый поезд по новому мосту провел машинист Денис Деревнин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

И вот спустя четыре месяца по новому красавцу-мосту прошел первый поезд. Его вел Денис Деревнин – машинист, который 30 мая заметил деформацию рельс и остановил вовремя состав, предотвратив тем самым куда большую катастрофу. Первый грузовой состав из 54 вагонов проследовал со станции Заполярный на станцию Автово, что под Санкт-Петербургом.

Первое время, как отметили в РЖД, по новому мосту будут курсировать только грузовые поезда – они еще раз опробуют сооружение на прочность прежде, и только потом по нему запустят первый пассажирский состав. Сделать это хотят 12 октября.

Главными героями стали строители, которые смогли возвести железнодорожную переправу всего за 105 дней. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я хочу поблагодарить жителей Колы за их понимание и терпение и еще раз извиниться перед ними за доставленные неудобства. Мы постарались максимально снизить дискомфорт от идущих поездов. В ближайшее время он исчезнет совсем, - обратился к колянам Олег Белозеров.

Проложенная альтернативная железнодорожная ветка останется и войдет в состав Мурманского транспортного узла.

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