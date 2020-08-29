В Кильдинстрое восстановят пешеходный мост, рухнувший во время паводка

Совсем скоро на этом месте появится новый мост. Фото: Администрация Кольского района

Большая вода, что пришла этой весной в Мурманскую область, давно уже спала, но последствия ее прохождения приходится ликвидировать до сих пор. Напомним: из-за паводка рухнул железнодорожный мост через реку Кола под Мурманском – поезда пришлось пустить по альтернативному пути и в срочном порядке возводить новую переправу.

Не пережил большой воды и пешеходный мост через ручей в Кильдинстрое. Теперь жителям приходится либо ходить вброд, либо делать крюк в два километра по федеральной трассе без освещения, тротуаров и ограждений. 145 жителей поселка подписали обращение к властям с просьбой восстановить мост.

- На том берегу располагается более 30 дачных участков, одна пятиэтажка и две двухэтажки, - говорит глава администрации Кильдинстроя Сергей Селиверстов. – При этом в многоквартирных домах проживает много детей. С 1 сентября они тоже будут вынуждены ходить в школу в обход ручья, делая большой крюк.

На восстановление пешеходного моста из резервного фонда Кольского района будет выделено 6,5 миллионов рублей. А возводить новую переправу будет подрядчик, который строил год назад мост в Шонгуе.

- Мост в Кильдинстрое будет железобетонный и однопролетным. Кроме того, по нему смогут ходить не только пешеходы, но и ездить автомобили. Монтаж конструкций должен завершиться к октябрю, - отметили в администрации Кольского района.

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