145 жителей Кильдинстроя просят восстановить разрушенный паводком пешеходный мост

Пешеходный мост через ручей Кильдинский смыло талыми водами. Фото: Елена Митина

Небывалый для Заполярья паводок остался в прошлом, а вот восстанавливать нанесенный им ущерб еще только предстоит. Разумеется, на фоне рухнувшего 1 июня железнодорожного моста между станциями Кола и Выходной все остальные проблемы меркнут, но тем не менее и их необходимо решить.

- Просим поставить подпись за острую необходимость восстановления моста через ручей Кильдинский в Кильдинстрое, - такой пост гуляет по "ВКонтакте" с начала июня.

Всего за инициативу выступили 145 местных жителей и владельцев дач на территории этого муниципалитета. Присоединилась к этой просьбе и администрация Кильдинстроя.

- Альтернативный путь по обочине региональной дороги без освещения, тротуаров и ограждений представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан. С сентября по нему придется передвигаться учащимся и родителям с детьми в школу и детский сад. Прошу направить инициативу о восстановлении моста губернатору Мурманской области Андрею Чибису для положительного решения вопроса об оказании помощи за счет средств резервного фонда правительства региона, - такое письмо за подписью главы Кильдинстроя Александра Игнатьева поступило в администрацию Кольского района.

Как сообщил глава администрации поселка Сергей Селиверстов, восстановление пешеходного моста обойдется бюджету более чем в 5 миллионов рублей. Таких денег в бюджете муниципалитета нет. Детали и продвижение этого проекта чиновник предпочел не раскрывать.

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