У нового железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском не будет опор в реке

7 Июль 2020 2020-07-07T14:59:32+03:00

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Несмотря на то, что железнодорожное сообщение как грузовых, так и пассажирских поездов с Мурманском налажено, новый мост все же жизненно необходим.

Напомним: 1 июня из-за паводка рухнула единственная железнодорожная переправа, соединяющая Мурманск с остальной частью страны. Поэтому работы по возведению нового моста идут в усиленном режиме.

- В июне были демонтированы береговые опоры и пролетные строения прежнего моста. Подготовлена площадка для разборки русловых опор и пролетов. Завершены инженерно-геодезические изыскания, - информирует пресс-служба «Октябрьской железной дороги». – В начале июля была выдана рабочая документация для сооружения свайного основания, буронабивных столбов и ростверков нового моста.

Кстати, у новой железнодорожной переправы не будет опор в русле реки Колы. Строители обойдутся только береговыми устоями. Так что никакой паводок новому мосту будет не страшен. Длина будущего металлического сооружения – 110 метров с заездами с обеих сторон по 18 метров каждый.

- Сейчас проводится устройство буронабивных свай с установкой арматурных каркасов и бетонированием. Также организованы работы по укрупненной сборке нового пролетного строения моста. На объекте задействовано более 150 человек и 28 единиц техники, - уточняют в компании.

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