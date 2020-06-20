По обходному железнодорожному пути через Мурмаши прошел первый грузовой поезд

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:11:13+03:00

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Вот и закончилось строительство обходного участка железнодорожного пути, который был необходим после обрушения моста через Колу. 19 июня по новому маршруту, пролегающему через Мурмаши, прошел первый грузовой поезд.

- Теперь по этой ветке будут пропускать грузовые составы с необходимыми для обеспечения региона товарами и экспортными грузами, а уже совсем скоро к их числу присоединятся дополнительно и пассажирские составы.Часть поездов продолжат отправляться со станции Выходной, - отметили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Стоит отметить, что работы были закончены раньше установленного срока, что говорит о высоком профессионализме всех специалистов, задействованных в ликвидации ЧС. Строительство обходного пути заняло 18 дней вместо 22 заявленных. Работы велись круглосуточно, включая процесс укладки новых путей, буровзрывные работы и так далее.

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