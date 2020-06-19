2020-06-19T17:07:19+03:00
Общество

В Мурманской области откроют альтернативную железнодорожную ветку

Ее построили, чтобы восстановить сообщение поездов с Мурманском, которое нарушил рухнувший мост
Мария ПАШЕНКОВА
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Новую дорогу сделали почти на неделю раньше намеченного срока. Фото: правительство Мурманской областиНовую дорогу сделали почти на неделю раньше намеченного срока. Фото: правительство Мурманской области
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1 июня рухнул мост на перегоне станций Кола - Выходной, и железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось. Тогда же были приняты два решения: строить новый мост, а пока идут эти работы, сделать альтернативную ветку, чтобы составы, хоть пассажирские, хоть грузовые, могли по ней ходить.

И вот новая дорога готова. Вечером 19 июня ее откроют в присутствии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.

- Последнее звено пути уложено при строительстве обходного участка от станции Выходной до блокпоста "Девятый километр". 19 июня уложено последнее звено пути на новом участке, который был построен для обеспечения движения поездов в Мурманск в обход барьерного места в районе станции Выходной, где ведутся работы по восстановлению железнодорожного моста, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Протяженность альтернативной ветки - 5,7 километра. Составы пойдут через Колу, где кладут специальные бесшовные или "бархатные" рельсы, чтобы местные жители меньше страдали от шума. Строить дорогу помогали военнослужащие. Завершить работу должны были до 24 июня, но справили раньше срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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