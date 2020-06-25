Роскосмос показал разрушенный мост в Мурманской области с помощью орбитальной группировки

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:41:38+03:00

Роскосмос показал, как выглядит разрушенный мост в Мурманской области из космоса. Фото: twitter.com/roscosmos

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1 июня обрушился мост на перегоне станций Кола-Выходной. Конструкцию с момента постройки - а это почти 90 лет - ремонтировали два раза.

Сначала в ЧП винили паводок, мол, размыл подпоры. Но после следователи назвали другую вероятную причину - ненадлежащий уход за мостом.

Восстановлению он не подлежит, поэтому специалисты уже начали демонтаж: сначала боковых подпор, так как центральную нельзя трогать, пока не разрешат следователи.

Роскосмос в своем "Твиттере" опубликовал снимок разрушенного моста.

- Роскосмос продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций с помощью орбитальной группировки России, - подписали снимок в ведомстве.

Новый мост построят к осени 2021 года, а пока за 18 дней была построена альтернативная ветка, чтобы грузовые и пассажирские поезда снова пошли в Мурманск.

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ИСТОЧНИК KP.RU