Роскосмос показал разрушенный мост в Мурманской области с помощью орбитальной группировки
1 июня обрушился мост на перегоне станций Кола-Выходной. Конструкцию с момента постройки - а это почти 90 лет - ремонтировали два раза.
Сначала в ЧП винили паводок, мол, размыл подпоры. Но после следователи назвали другую вероятную причину - ненадлежащий уход за мостом.
Восстановлению он не подлежит, поэтому специалисты уже начали демонтаж: сначала боковых подпор, так как центральную нельзя трогать, пока не разрешат следователи.
Роскосмос в своем "Твиттере" опубликовал снимок разрушенного моста.
- Роскосмос продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций с помощью орбитальной группировки России, - подписали снимок в ведомстве.
Новый мост построят к осени 2021 года, а пока за 18 дней была построена альтернативная ветка, чтобы грузовые и пассажирские поезда снова пошли в Мурманск.
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