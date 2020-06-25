По новому участку пути в Мурманск прибыл первый пассажирский поезд

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:35:49+03:00

По альтернативной ветке до Мурманска доехал поезд из Санк-Петербурга

Изменить размер текста: A A

На 4 дня раньше раньше намеченного срока в Мурманской области построили альтернативную ветку, чтобы восстановить железнодорожное сообщение с Мурманском. На проект потратили 18 дней. Напомним: оно было прервано из-за рухнувшего 1 июня моста на перегоне станций Кола-Выходной.

19 июня по новой ветке прошел первый грузовой поезд, а 24 июня - первый пассажирский. Состав №22 прибыл из Санкт-Петербурга в 22.33. Ранее пассажиров привозили на станцию в Выходном, а потом на автобусах везли в Мурманск.

- Другие пассажирские поезда временно продолжат прибывать и отправляться со станции Выходной, где в короткие сроки был возведен современный вокзальный комплекс, а доставка пассажиров в Мурманск и обратно осуществляется автобусами. О том, когда другие пассажирские поезда возобновят прибытие и отправление со станции Мурманск, будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе "Октябрьской железной дороги".

Новую ветку протяженностью 5,7 километра от Выходного до блокпоста 9-й километр помогали строить военнослужащие. Путь составов лежит через Колу, где уложили специальные "бархатные" рельсы, чтобы жители меньше испытывали дискомфорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области откроют альтернативную железнодорожную ветку. Ее построили, чтобы восстановить сообщение поездов с Мурманском, которое нарушил рухнувший мост (Подробности)

В мурманских пригородных поездах с 1 июля подорожает проезд. Стоимость билета будет зависеть от дальности поездки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU