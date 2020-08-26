Назван виновный в срыве сроков по установке трубы на котельной в Росляково

Виновные в срывах работ на целом ряде объектов понесли наказание по требованию главы региона. Фото: Правительство Мурманской области

В администрации Мурманска продолжается череда увольнений. Напомним: своих должностей 26 августа лишились директор «Мурманский городских парков и скверов» Александр Накай и руководитель «Управления дорожного хозяйства» Денис Мороз. Теперь пришлась очередь руководителя отдела строительного контроля администрации Мурманска Галины Яковцевой.

Напомним: 24 августа на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выяснилось, что наметилось отставание от графика на едва ли ни самом важном объекте – котельной в Росляково, где идет замена дымовой трубы. Проблемы образовались буквально 20 августа, и подрядчик обещал завершить работы уже к 27 августа. Однако даже такое промедление стоило кресла Галине Яковцевой.

- Кадровые решения приняты главой администрации Мурманска по требованию губернатора после срыва сроков по сдаче работ на ряде объектов. Сейчас выработаны решения, которые позволят ускорить завершение работ. Труба на котельной в Росляково будет установлена к 28 августа, - отметили в правительстве Мурманской области.

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