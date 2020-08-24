Трубу на котельной в Росляково установят с опозданием

Установка трубы идет полным ходом. Фото: Из архива Евгения Никоры

Проект года – так долго ждали разрешения проблем с дымовой трубой жители Росляково – начал сбоить. Напомним: ремонт на котельной начался еще в мае – старую чадящую трубу взорвали, а в первой половине августа приступили к установке новой.

- Все работы должны были быть завершены к 24 августа. Однако на данный момент новая труба установлена лишь наполовину. До конца недели подрядчик обещает сдать объект, - доложил на оперативном совещании у главы региона вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.

По словам главы администрации Мурманска Евгения Никоры, работы шли в графике вплоть до 20 августа. Однако по ряду причин теперь будут завершены до 27 августа с учетом плана запуска котельной 28 числа.

- Объект серьезный, к его реализации тщательно. Ответственные за сбой понесут наказание, - отметил Евгений Викторович.

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