В Росляково взорвут старую дымящую трубу мазутной котельной

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:35:23+03:00

Работы будут проводиться с 15 по 21 июня

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Мурманчанам из Росляково уже давно не давала покоя старая труба мазутной котельной, из которой валил черный едкий дым, а частицы оседали прямо на окнах домов. В прошлом году местные жители даже подписывали петицию, чтобы конструкцию наконец заменили. Осенью 25 миллионов рублей на это дело нашлись, но возникли проблемы с подрядчиком.

И вот, спустя год, чудо свершилось - дымоход взорвут, а вместо него установят новый длиной в 60 метров. Планируется, что работы по монтажу завершатся до начала отопительного сезона, то есть в августе.

Старую трубу было решено взорвать, поэтому с 15 по 21 июня в Росляково будут проводиться работы по обрушению кирпичной конструкции мазутной котельной.

- Жителей района убедительно просим в эти дни не приближаться к территории строительства ближе чем на 50 метров, проследить за детьми и убрать личный автотранспорт, - сообщили в администрации Мурманска.

Перед началом взрывов и после их завершения подадут специальные сигналы.

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