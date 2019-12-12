Для замены трубы в Росляково, из которой валит черный дым, не могут найти подрядчика

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-12T08:19:40+03:00

Вот уже несколько лет труба по черному дымит в Росляково. Фото: vk.com/roslyakovo1

Проблема с мазутной котельной в заполярной столице все никак не решится

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Мурманчанам из Росляково живется сейчас непросто. Дело в местной котельной, из которой вот уже несколько лет идет черный едкий дым, витает по воздуху и попадает в легкие северян. Копоть оседает на окнах домов местных жителей, бороться с этим уже стало невыносимо.

В начале ноября мурманское «Управление капитального строительства» все-таки взялось за эту проблему. Был опубликован тендер на замену трубы в мазутной котельной, стоимость работ оценили в 25 миллионов рублей. Обновку оплачивают из городского бюджета. Капитальный ремонт планировали начать 1 июня следующего года, вот только организация никак не может найти подрядчика для проведения нужных работ.

- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа, - сообщается на официальном сайте госзакупок.

Поэтому «Управление капитального строительства» опубликовало еще один тендер на выполнение работ по замене трубы в Росляково. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU