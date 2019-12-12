Для замены трубы в Росляково, из которой валит черный дым, не могут найти подрядчика
Мурманчанам из Росляково живется сейчас непросто. Дело в местной котельной, из которой вот уже несколько лет идет черный едкий дым, витает по воздуху и попадает в легкие северян. Копоть оседает на окнах домов местных жителей, бороться с этим уже стало невыносимо.
В начале ноября мурманское «Управление капитального строительства» все-таки взялось за эту проблему. Был опубликован тендер на замену трубы в мазутной котельной, стоимость работ оценили в 25 миллионов рублей. Обновку оплачивают из городского бюджета. Капитальный ремонт планировали начать 1 июня следующего года, вот только организация никак не может найти подрядчика для проведения нужных работ.
- Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа, - сообщается на официальном сайте госзакупок.
Поэтому «Управление капитального строительства» опубликовало еще один тендер на выполнение работ по замене трубы в Росляково. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 16 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU