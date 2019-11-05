2019-11-05T17:53:10+03:00
Общество

На котельной Росляково за 25 миллионов рублей заменят трубу, из которой идет черный дым

Работы проведут летом 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Все работы по капремонту трубы должны завершить к концу лета 2020 года. Фото: vk.com/roslyakovo1Все работы по капремонту трубы должны завершить к концу лета 2020 года. Фото: vk.com/roslyakovo1
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Одна из главных проблем Росляково - местная котельная. Во время работы она иногда чадит так, что смотреть страшно, не то что думать, сколько грязи из-за этого попадает в воздух и легкие.

Над тем, как спасти жителей района, бились долго. И, наконец, стало известно, что северян избавят от жуткого дыма и копоти, оседающей на жилых домах. Летом следующего года дымовую трубу мазутной котельной заменят, новая конструкция будет в два раза выше нынешней. Такая обновка обойдется бюджету Мурманска в 25 миллионов рублей. Заказчик работ - Мурманское МКУ "Управление капитального строительство", та как именно на балансе города находится котельная.

-Замена трубы будет выполняться поэтапно.Капитальный ремонт начнется 1 июня и завершится 31 августа 2020 года, - говорится в тендере на сайте госзакупок.

На сегодняшний день старая конструкция в высоту всего 30 метров, а это слишком низко. Местные жители даже создали петицию, чтобы власти обратили внимание на сложившуюся ситуацию. К счастью, к просьбам мурманчан в конце концов прислушались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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