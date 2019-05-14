2019-05-14T16:23:53+03:00
Общество

В мурманском Росляково подписывают петицию против дымящей котельной

Недостаточно длинная труба отопительной станции выбрасывает клубы едкого чада на жилые дома
Иван ПЕТРОВ
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Дымящая котельная в Росляково явно не приносит пользы здоровью местных жителей. Северяне хотят победить этого "монстра" с помощью петиции. Фото: change.orgДымящая котельная в Росляково явно не приносит пользы здоровью местных жителей. Северяне хотят победить этого "монстра" с помощью петиции. Фото: change.org
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«Когда же мы снимем Заполярье с мазутной иглы?» Вопрос давно не дает покоя как муниципальной, так и областной власти. Конечно, местами в Мурманской области уже отапливают поселки и города углем.

Но все-таки большинство наших котельных работает на мазуте. Со всеми густо вытекающими (точнее, вылетающими) последствиями, как то: неприятный запах, выбросы диоксида серы, высокие расходы и кругленькие суммы в квитанциях.

А в случае с жителями мурманского микрорайона Росляково добавилась еще одна проблема. Черный дым от котельной несется прямо на окна жилых домов поблизости. Северяне долго страдали от этого, и вот решили переломить ситуацию. Для этого жители Росляково выдвинули петицию в интернете, где изложили суть проблемы.

- Примерно в 2015 году появилась новость о замене короткой трубы в котельной Росляково. Завезли несколько частей конструкции и на этом работы остановились по сей день. Тем временем, труба находится немногим выше уровня домов. Копоть, сажа и дым летят в окна и травят росляковцев уже 4 года, - пишет на сайте «Change.org» инициатор петиции мурманчанин Иван Шеин.

Отопительная станция вместе с «трубой раздора» принадлежит ресурсоснабжающей компании. В «Мурманэнергосбыте» нам пообещали, что посмотрят петицию и постараются разобраться, кто несет ответственность за котельную. Не исключено, что сугубо юридически она находится на балансе администрации Мурманска. Напомним, поселок Росляково причислили к Мурманску лишь пару лет тому назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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