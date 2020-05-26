2020-05-26T15:04:24+03:00
Общество

В Росляково к 25 августа заменят трубу, из которой идет черный дым, на новую в 60 метров высотой

Сейчас решается вопрос о демонтаже старой
Елена МОЛОДЦОВА
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В администрации обсуждают, как лучше демонтировать труба. Фото: Администрация МурманскаВ администрации обсуждают, как лучше демонтировать труба. Фото: Администрация Мурманска
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Этим летом мечта почти 9 тысяч жителей Росляково сбудется. Труба на котельной, из которой валит черный дым, совсем скоро останется в прошлом. Напомним: год назад горожане подписали петицию против чадящий котельной, и пообещали заменить не дающий дышать дымоход. И даже нашли 25 миллионов рублей на проведение работ, но потом начались проблемы с подрядчиком, готовым взяться за них.

- Весной подрядчик был найден. С ним заключен договор на 30 600 000 рублей. Сейчас необходимо, каким образом лучше демонтировать старую трубу: через направленные взрывы или разобрав конструкцию. Именно от этого технического решения будет зависеть продолжительность работ и соответственно сколько времени жители микрорайона будут без горячей воды, - рассказывает глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Городские власти намерены минимизировать этот срок и борются буквально за каждый день. В идеале работы должны быть завершены до 25 августа.

- Новая дымовая труба будет более экологичной, более безопасной и соответствовать всем современным требованиям и нормам. Ее высота вместо 30 метров будет 60, - отметил Евгений Викторович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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