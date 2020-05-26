В Росляково к 25 августа заменят трубу, из которой идет черный дым, на новую в 60 метров высотой
Этим летом мечта почти 9 тысяч жителей Росляково сбудется. Труба на котельной, из которой валит черный дым, совсем скоро останется в прошлом. Напомним: год назад горожане подписали петицию против чадящий котельной, и пообещали заменить не дающий дышать дымоход. И даже нашли 25 миллионов рублей на проведение работ, но потом начались проблемы с подрядчиком, готовым взяться за них.
- Весной подрядчик был найден. С ним заключен договор на 30 600 000 рублей. Сейчас необходимо, каким образом лучше демонтировать старую трубу: через направленные взрывы или разобрав конструкцию. Именно от этого технического решения будет зависеть продолжительность работ и соответственно сколько времени жители микрорайона будут без горячей воды, - рассказывает глава администрации Мурманска Евгений Никора.
Городские власти намерены минимизировать этот срок и борются буквально за каждый день. В идеале работы должны быть завершены до 25 августа.
- Новая дымовая труба будет более экологичной, более безопасной и соответствовать всем современным требованиям и нормам. Ее высота вместо 30 метров будет 60, - отметил Евгений Викторович.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Никеля придумывают название ручью, который каждую весну образуется на улице Гвардейская. Жители поселка устали терпеть воду под ногами (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU