В мурманском Росляково обещают заменить трубу котельной, ставшую поводом для петиции

15 Май 15:39 2019-05-15T15:52:38+03:00

30-метровую конструкцию увеличат в 2 раза, и в 2020 году это должно спасти северян от едкого дыма

Изменить размер текста: A A

В последнее время сайт «Change.org» стал прибежищем для людей, которые хотят социальных перемен. Конечно, в структуру нашего государства сайт не вписывается, и власть его всерьез не воспринимает. Но зато выдвигая петицию «Change.org» северяне добиваются мощной огласки. Это уже помогает решить проблему в некоторых случаях.

Недавно петицию выдвинули жители поселка Росляково, входящего в состав Мурманска. Северяне ищут спасения от едкого дыма и чада. Исходит он от котельной, расположившейся по соседству. Давно уже ходят разговоры о реконструкции объекта, но с мертвой точки дело пока не сдвинулось. По просьбе «КП» ситуацию прокомментировала главная ресурсоснабжающая компания Заполярья.

- Действительно, дымовая труба мазутной котельной в Росляково по улице Заводская нуждается в глобальном техперевооружении, - заметила пресс-секретарь АО «Мурманэнергосбыт» Анна Малахова. - На сегодняшний день готов проект реконструкции трубы.

В настоящий момент цилиндрическая конструкция достигает высоты всего в 30 метров. Слишком низко - именно поэтому ветер несет черную копоть на окружающие дома. Новая труба будет в 2 раза больше.

Выплавлять эту конструкцию будут за пределами региона, по частям, после чего «конструктор» доставят в Мурманск и соберут на месте. Жаль, конечно, что случится это нескоро - летом 2020 года. Курирует проект администрация Мурманска, на чьем балансе и находится сейчас росляковская котельная.

ИСТОЧНИК KP.RU