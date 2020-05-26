Жители Никеля придумывают название ручью, который каждую весну образуется на улице Гвардейская

26 Май 2020 2020-05-26T11:04:07+03:00

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Май показал свой характер: сначала засыпал Кольский полуостров снегом, а потом вдруг "включил батареи". Как итог - северяне перепрыгивают ручьи и пытаются обойти лужи и перепрыгнуть ручьи.

Напомним: в Североморске опять появилась лужа, для которой создали Instagram. В Апатитах всерьез такой же объект предлагают нанести на карты и сделать местной достопримечательностью. В Молочном целое море разлилось рядом с жилыми домами на детской площадке.

Непросто и жителям Никеля, где на улице Гвардейской вдоль дома №27 каждую весну появляется река.

- История этого ручья насчитывает уже много лет, результаты его существования видны даже невооруженным взглядом - размытый асфальт, огромные лужи летом и весной, а при заморозках - каток, который, видимо, по мнению руководителя нашего района очень нравится жильцам... Иначе как объяснить, что это неуместное явление, не смотря на обращения, не устраняется ими уже очень давно. Но теперь кроме неудобств, появился другой - уже опасный результат жизнедеятельности ручейка и бездействия уважаемой местной власти - в угловом подъезде, стены которого регулярно омывает ручеек, у жильцов начали трескаться оконные стекла, и это уже больше, чем просто "звоночек"! - пишет группа Никель [Ni].

Местные жители даже выбирают название для ручья и лужи, образовавшейся из него. Один из самых популярных вариантов - в честь местных чиновников. Но есть и такие варианты, как Весенний, Гвардейский, Майский разлив и Куэтсъярви II.

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