Губернатор Мурманской области поручил включить отопление в школах и детских садов, не дожидаясь холодов

В детских садах должно быть тепло к приходу ребят. Фото: Мария ЛЕНЦ

Признаться, погода этим летом шепчет и пока жители Заполярья даже не заикаются про отопление. Однако забывать о том, что север есть север и тепло может совсем скоро сменить холодами, забывать не стоит.

- Область в целом готова к отопительному сезону. На подготовку к нему было выделено более 200 миллионов рублей. В частности был заменен участок магистральной сети в Североморске, что, надеюсь, позволит безопасно пройти отопительный период, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы договорились, что школы и детские сады начнем подключать исходя из погодных условий уже на этой неделе.

В каждом муниципалитете решение должны принимать самостоятельно, учитывая прогнозы синоптиков. Однако глава региона подчеркнул, что ждать нормативов по погоде не стоит, подключать отопление необходимо опережающими темпами, чтобы объекты были прогреты к приходу ребят.

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