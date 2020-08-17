Как пройдет 1 сентября 2020 года в Мурманской области

Первоклассники останутся без торжественных линеек. Фото: Олег УКЛАДОВ

До конца летних каникул осталось всего ничего, а значит, совсем скоро в школах прозвенят первые звонки. Пройдут ли торжественные линейки в привычной форме, рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

- Формат 1 сентября будет обновлен учетом защиты здоровья детей. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий традиционных торжественных линеек не будет, - сообщила Анна Головина. – В День знаний в каждом классе пройдет урок Победы, посвященный году памяти и славы 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию со дня присвоения Мурманску почетного звания «город-герой». Кроме того, предусмотрено проведение занятий, посвященных муниципальным историческим событиям.

Кроме того, для первоклассников, которые по традиции впервые переступят порог школы в компании родителей, 1 сентября начнется позже всех. При входе в школу все сотрудники, ученики их посетители обязаны пройти термометрию.

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