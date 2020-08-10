В Мурманске «Добрый мир» собирает детей в школу

Нуждающимся нужна помощь, чтобы собрать детей в школу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус больно ударил по кошельку рядовых жителей Мурманска. Одни остались без работы, другим срезали зарплату, а между тем на носу новый учебный год. Вот только далеко не всем по карману собрать детей в школу.

- Мы проводим благотворительную акцию «Соберем детей в школу!». Ее цель – помочь нуждающимся семьям подготовить ребят к учебному году, - сообщил о старте акции благотворительный фонд «Добрый мир». - Дорогие наши благотворители! Давайте поддержим семьи в этой нелегкой ситуации!

Чем можно помочь?

Школьной одеждой и обувью, спортивными костюмами, лыжами, лыжными ботинками и рюкзаками – можно б/у, но в отличном состоянии. Также можно купить и передать канцтовары или сделать пожертвование, указав в комментарии: «Соберем детей в школу!». Акция продлится до конца сентября.

Вещи и канцтовары можно принести на склад по адресу: Мурманск, улица Александрова, 40 в среду с 13.00 до 16.00 и субботу с 12.00 до 19.00, предварительно связавшись по телефону 8-921-725-01-18 (Кристина).

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