Министр образования и науки Мурманской области: «Школы готовы к началу учебного года на 68%»

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:06:37+03:00

На подготовку к 1 сентября у школ осталось не так уж и много времени. Фото: Ксения КОНЮХОВА

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До начала нового учебного года осталось меньше месяца, а эта значит, что на подготовку учебных заведений, в которых привычная суета и детский гомон из-за пандемии коронавируса смолкли раньше на два месяца, осталось не так уж и много времени.

- 1 сентября 162 школы распахнут свои двери для более 82 тысяч учащихся, в том числе и более 9000 первоклассников. Начало учебного года пройдет в привычном формате, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, - отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина. – Приемка образовательных учреждений должна быть завершена до 20 августа.

Сейчас идет как раз активная подготовка к этому событию. Так, в этом году капительные ремонты начались в трех школах в Туломе, Молочном и Мурмашах. Также ведутся работы по обеспечению комплексной безопасности в 9 муниципалитетах, на которые были выделены беспрецедентные 94 миллиона рублей.

- По состоянию на 1 августа образовательные учреждения готовы на 68%. Наибольший процент исполнения запланированных работ в Ковдорском (97%), Ловозерском (87%) и Печенгском (81%) районах, а также в Олнегорске (74%). Наиболее низкое исполнение в Мончегорске (40%) и Терском районе (44%). Также низкий кассовый расход отмечается в ЗАТО Видяево и Александровск, - отметила Анна Головина.

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