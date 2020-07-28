Результаты ЕГЭ-2020: 8 выпускников из Мурманской области получили 100 баллов по физике и истории

28 Июль 2020 2020-07-28T13:20:09+03:00

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Заполярные выпускники продолжают блистать своими знаниями. Как показывают результаты ЕГЭ, дистанционное обучение, на которое школьникам пришлось перейти с апреля из-за пандемии коронавируса, не отразилось на их подготовке.

Напомним: ранее выпускники Мурманской область получили 100 баллов по информатике, русскому языку и математике. Отличились юные северяне и в ЕГЭ по физике и истории.

- Экзамен по истории на 100 баллов сдали шесть учеников из Мурманского лицея №2, гимназии и школы №279 ЗАТО Александровск, гимназии №1 Североморска, Мурмашинской школы №1 и школы №5 Кировска. Каждая пятая работа по истории - высокобалльная (от 81 до 100 баллов), что значительно превышает результат прошлого года, - отметили в министерстве образования и науки Мурманской области.

По физике 100 баллов получили выпускники Мурманского политехнического лицея и школы №10 Апатитов.

- Число высших отметок на экзамене по истории в этом году возросло в три раза. Стобалльных результатов ЕГЭ по физике не было в регионе с 2017 года. За высокими достижениями стоит большой труд наших ребят и их наставников, - отметила Анна Головина, министр образования и науки региона.

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