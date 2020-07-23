Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника из Мурманска сдали экзамен по математике на 100 баллов
Что ж, основной период сдачи единого государственного экзамена подошел к концу, и постепенно становятся известны его результаты. Напомним: двое выпускников из Мурманска и Апатитов сдали на 100 баллов информатику, а пятеро из Мурманской области получили самую высокую оценку по русскому языку. Теперь пришла очередь царицы наук.
Выпускникам предлагалось выполнить 19 заданий за 3 часа и 55 минут. Чтобы поступить в вуз необходимо было набрать не меньше 27 баллов.
- Единый государственный экзамен по математике профильного уровня на 100 баллов сдали Дмитрий Максимик, ученик мурманской гимназии №10 и Сергей Савин, выпускник Мурманского академического лицея. Доля высокобалльных работ – от 81 балла и выше – по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась. Средний тестовый балл на ЕГЭ по математике в этом году в регионе выше общероссийского, - рассказали о результатах в министерстве образования Мурманской области.
Следующие результаты ЕГЭ по истории и физике огласят 27 июля.
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