Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника из Мурманска сдали экзамен по математике на 100 баллов

23 Июль 2020 2020-07-23T14:05:51+03:00

100-балльных работ по математике в регионе всего две. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Что ж, основной период сдачи единого государственного экзамена подошел к концу, и постепенно становятся известны его результаты. Напомним: двое выпускников из Мурманска и Апатитов сдали на 100 баллов информатику, а пятеро из Мурманской области получили самую высокую оценку по русскому языку. Теперь пришла очередь царицы наук.

Выпускникам предлагалось выполнить 19 заданий за 3 часа и 55 минут. Чтобы поступить в вуз необходимо было набрать не меньше 27 баллов.

- Единый государственный экзамен по математике профильного уровня на 100 баллов сдали Дмитрий Максимик, ученик мурманской гимназии №10 и Сергей Савин, выпускник Мурманского академического лицея. Доля высокобалльных работ – от 81 балла и выше – по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась. Средний тестовый балл на ЕГЭ по математике в этом году в регионе выше общероссийского, - рассказали о результатах в министерстве образования Мурманской области.

Следующие результаты ЕГЭ по истории и физике огласят 27 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области школьники сдают ЕГЭ с соблюдением мер безопасности. 3 июля ребята написали литературу, географию и информатику (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU