2020-07-23T14:05:51+03:00
Общество

Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника из Мурманска сдали экзамен по математике на 100 баллов

Доля высокобалльных работ по этому предмету снизилась
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
100-балльных работ по математике в регионе всего две.100-балльных работ по математике в регионе всего две.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Что ж, основной период сдачи единого государственного экзамена подошел к концу, и постепенно становятся известны его результаты. Напомним: двое выпускников из Мурманска и Апатитов сдали на 100 баллов информатику, а пятеро из Мурманской области получили самую высокую оценку по русскому языку. Теперь пришла очередь царицы наук.

Выпускникам предлагалось выполнить 19 заданий за 3 часа и 55 минут. Чтобы поступить в вуз необходимо было набрать не меньше 27 баллов.

- Единый государственный экзамен по математике профильного уровня на 100 баллов сдали Дмитрий Максимик, ученик мурманской гимназии №10 и Сергей Савин, выпускник Мурманского академического лицея. Доля высокобалльных работ – от 81 балла и выше – по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась. Средний тестовый балл на ЕГЭ по математике в этом году в регионе выше общероссийского, - рассказали о результатах в министерстве образования Мурманской области.

Следующие результаты ЕГЭ по истории и физике огласят 27 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области школьники сдают ЕГЭ с соблюдением мер безопасности. 3 июля ребята написали литературу, географию и информатику (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут родственников дедушки-погорельца из Вологды
Туристам, которые едут в Мурманскую область, вернут часть денег за путевки
Житель Мурманска убил отца и почти сутки сидел с телом в квартире
Результаты ЕГЭ-2020: Два выпускника из Мурманска сдали экзамен по математике на 100 баллов
МегаФон запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья
Житель Мурманской области не может добиться, чтобы в его охотничьем билете поставили отметку о национальной принадлежности
Вода в реке Кола прогрелась до 24 градусов
В Мурманске из канализации спасали выводок утят
4 года к сроку получил осужденный из колонии в Мурмашах за взятку в 25 тысяч рублей
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 23 июля 2020 года составило 59 человек
Потребность Мурманской области в сжиженном природном газе составляет 4,8 миллиарда тонн в год
В Белом море сняли на видео резвящуюся белуху
На дороге Умба – Кандалакша в ДТП погиб 22-летний водитель
Следователи Мурманской области передали детские открытки ветеранам
Погода в Мурманске 23 июля 2020 года: облачно с прояснениями
Где и сколько медведей в Мурманской области убили летом 2020 года
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики: "После пандемии коронавируса в Лиинахамари поедет рабочая группа"
На широте Мурманска заканчивается полярный день
Жительница Мурманска сняла на видео, как прыгает семга
В Семеновском озере в Мурманске нашли червя-паразита конский волос
Экс-чиновница из Мурманска, отсудившая 120 тысяч рублей у сбитого мальчика: «Я сама вызвала «скорую» и сделала, как положено»
Появилось видео поездки по альтернативной железнодорожной ветке под Мурманском
Четыре медведя на обочине дороги в Печенгу попали на видео
Прокуратура Кольского района пошла в суд, чтобы вернуть горячую воду жителям Мурмашей
На озере Имандра в Мончегорске спасли трех школьниц, решивших покататься на лодке
В Апатитах из ковидного госпиталя сбежал осужденный колонии-поселения