2020-07-03T13:37:47+03:00
Общество

В Мурманской области школьники сдают ЕГЭ с соблюдением мер безопасности

3 июля ребята написали литературу, географию и информатику
Наталья ЛОБАНОВА
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Коронавирус не помешал провести первые экзамены. Фото: vk.com/gia51Коронавирус не помешал провести первые экзамены. Фото: vk.com/gia51
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3 июля в Мурманской области стартовал ЕГЭ. Школьники уже написали первые экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ с соблюдением всех противоэпидемических мер.

- Проведение ЕГЭ в условиях коронавируса имеет ряд особенностей. Экзамены сдают только те выпускники 2020 года, которые планируют поступать в вуз. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в основные сроки вместе с выпускниками текущего года, - сообщила министр образования и науки региона Анна Головина.

В Мурманской области экзамены сдают около 3,8 тысяч человек, из них около 3,4 тысячи – выпускники этого года. Наиболее популярными предметами остаются обществознание, физика, биология, информатика, химия, история.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ соблюдается санитарный контроль: для работников обязательно наличие маски и перчаток, для участников – только маски, проводится дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, помещения оснащены дозаторами с антисептиком. Участников рассаживают с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Во всех аудиториях пунктов будут работать приборы обеззараживания воздуха.

Если у школьника при входе выявили повышенную температуру, его проводят в медпункт. Медработник определит, повысилась ли температура от волнения или дело в другом. Если есть признаки заболевания, то вызывается «Скорая помощь». Ребенок получает справку, с которой сможет впоследствии сдать экзамен в резервный день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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