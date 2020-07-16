Первые результаты ЕГЭ-2020: Гимназисты из Мурманска и Апатитов сдали информатику на 100 баллов

16 Июль 2020 2020-07-16T12:40:29+03:00

А по географии и литературе заполярные выпускники показали более высокие знания, чем год назад

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Большинство выпускных экзаменов остались позади. 11-классникам осталось сдать обществознание и химию (16 июля), биологию и письменную и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам (22, 23 и 24 июля). А потом еще будут два резервных дня для тех, кто не смог пройти испытания в основные. Тем не менее, стали известны первые результаты ЕГЭ.

Напомним: 3 июля выпускники сдавали географию, литературу и информатику.

- В Мурманской области, как и в целом по России, заметно улучшились результаты по географии и литературе. У нас нет стобалльных результатов по этим предметам. Но баллы высокие: в диапазоне от 81 до 99 – у 10% сдававших географию и у 13% - сдававших литературу. Также снизилось количество ребят, которые вообще не справились с заданиями, - отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

Зато ЕГЭ по информатике принес Заполярью первые сто баллов. Высшую оценку по этому предмету получили Максим Кривенко из гимназии №8 Мурманска и Дмитрий Вебер из гимназии №1 Апатитов.

Теперь выпускники, их родители и педагоги ждут результатов экзамена по русскому языку, которые будут известны уже 20 июля.

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