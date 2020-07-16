Первые результаты ЕГЭ-2020: Гимназисты из Мурманска и Апатитов сдали информатику на 100 баллов
Большинство выпускных экзаменов остались позади. 11-классникам осталось сдать обществознание и химию (16 июля), биологию и письменную и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам (22, 23 и 24 июля). А потом еще будут два резервных дня для тех, кто не смог пройти испытания в основные. Тем не менее, стали известны первые результаты ЕГЭ.
Напомним: 3 июля выпускники сдавали географию, литературу и информатику.
- В Мурманской области, как и в целом по России, заметно улучшились результаты по географии и литературе. У нас нет стобалльных результатов по этим предметам. Но баллы высокие: в диапазоне от 81 до 99 – у 10% сдававших географию и у 13% - сдававших литературу. Также снизилось количество ребят, которые вообще не справились с заданиями, - отметила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.
Зато ЕГЭ по информатике принес Заполярью первые сто баллов. Высшую оценку по этому предмету получили Максим Кривенко из гимназии №8 Мурманска и Дмитрий Вебер из гимназии №1 Апатитов.
Теперь выпускники, их родители и педагоги ждут результатов экзамена по русскому языку, которые будут известны уже 20 июля.
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