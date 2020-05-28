2020-05-28T11:11:11+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ-2020 в Мурманске: новое расписание сдачи ЕГЭ-2020 в Мурманске

Когда пройдут пробные экзамены, а когда основной и дополнительный этап ЕГЭ
Елена МОЛОДЦОВА
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ЕГЭ сдвинули из-за пробных экзаменов.ЕГЭ сдвинули из-за пробных экзаменов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Даже после того, как стала известна дата старта экзаменационной кампании для выпускников 11 классов, родителей и ребят продолжает лихорадить. Напомним: из-за эпидемии коронавируса пришлось сдвинуть проведение ЕГЭ, а ОГЭ для 9 классов и вовсе отменить. Дата начала выпускных экзаменов менялась несколько раз. В итоге старт ЕГЭ перенесли на 29 июня. За день до окончания первого летнего месяца выпускники должны были сдавать географию, литературу и информатику. Однако в предварительный план проведения ЕГЭ вновь внесли коррективы.

- 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, в ходе которых будут протестирована вся система. Это поможет провести основные ЕГЭ без сбоев, - цитирует министра просвещения России Сергея Кравцова минобрнауки Мурманской области.

Следом за пробными экзаменами начнется основной этап выпускных испытаний для 11-классников. Он стартует с 3 июля.

Когда и по каким предметам пройдет ЕГЭ в Мурманске?

3 июля - география, литература и информатика,

6 и 7 июля – русский язык,

10 июля – математика,

13 июля – история и физика,

16 июля – обществознание и химия,

20 июля – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

24 июля – резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков,

25 июля – резервный день по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период в августе.

3 августа – география, литература, информатика, биология, история и устная часть экзамена по иностранным языкам,

5 августа – русский язык,

7 августа – обществознание, химия, физика, математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам,

8 августа – резервный день по всем предметам.

В министерстве образования и науки Мурманской области подчеркивают, что расписание единого государственного экзамена составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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