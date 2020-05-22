2020-05-22T15:25:25+03:00
Общество

Перенос ЕГЭ 2020 в Мурманске: экзамены для 11-классников начнутся 29 июня

Предварительный график сдачи ЕГЭ 2020 в Мурманске
Елена МОЛОДЦОВА
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На подготовку к ЕГЭ осталось больше месяца.На подготовку к ЕГЭ осталось больше месяца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ну, вот и разрешилась интрига, которая длилась несколько недель. Напомним: из-за пандемии коронавируса выпускные экзамены для 11-классников пришлось перенести. Однако со сроками в правительстве России определялись довольно долго. Сначала речь шла о 8 июня, а потом о 19 числе, но в итоге начало испытаний еще отодвинули.

- Единый государственный экзамен по всей стране начнется 29 июня, - сообщил президент России Владимир Путин.

Как и предполагалось, сдавать его будут только те, кто собирается поступать в вузы. Остальные получат аттестаты с итоговыми оценками.

Согласно предварительному графику ЕГЭ итоговые испытания пройдут так:

29 июня - география, литература и информатика,

2 и 3 июля - русский язык,

6 июля - математика,

9 июля - история и физика,

13 июля - обществознание и химия,

16 июля – иностранные языки,

18 и 20 числа - устные экзамены по иностранному языку.

- В Мурманской области экзамены будут проходить, как и прежде, в 31 пункте сдачи ЕГЭ. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией будет увеличено количество аудиторий. Всего будет подготовлено 410 кабинетов, 77 из которых дополнительные. В них пройдут выпускные испытания 3085 обучающихся, - рассказала министр образования Мурманской области Анна Головина.

Разумеется, при проведении экзаменов будут соблюдены все меры предосторожности: социальная дистанция и масочный режим, а также перед и после испытаний проведена дезинфекция помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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