Мурманск попал в число городов, где жители больше всего боятся потерять работу

28 Май 2020 2020-05-28T08:53:50+03:00

Столица Заполярья вместе с Костромой, Орлом, Иваново, Мурманском, Тверью вошла в число городов, где зафиксирован самый высокий уровень опасений безработицы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Меньше всего опасаются в Махачкале, Грозном, Сургуте, Нижнем Тагиле, Магнитогорске

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Пандемия коронавируса поставила многих россиян в непростое положение. Кого-то начальник отправил в неоплачиваемый отпуск, кто-то поставил бизнес на паузу, а многие и вовсе лишились рабочих мест.

При этом некоторые северяне находятся в подвешенном состоянии, ведь на горизонте - сокращение штатов и ликвидаци предприятий. В Финансовом университете при правительстве РФ провели опрос, чтобы узнать настроение россиян из-за пандемии и работы.

- По сравнению с началом апреля самый высокий рост числа тех, кому известно об увольнениях, а также тех, кто боится потерять работу, отмечен в следующих городах: Мурманск, Иваново, Кострома, Владимир, - говорится в исследовании.

В Мурманске доля тех, кто знает об увольнениях среди родных и знакомых, или же боится потерять работу в ближайшее время, составляет 25% от всех опрошенных. По сравнению с началом апреля этот показатель вырос на 67%. Это самый высокий результат среди всех городов.

При этом столица Заполярья вместе с Костромой, Орлом, Иваново, Мурманском, Тверью вошла в число городов, где зафиксирован самый высокий уровень опасений безработицы. Меньше всего боятся потерять работу в Махачкале, Грозном, Сургуте, Нижнем Тагиле, Магнитогорске.

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