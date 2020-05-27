2020-05-27T17:36:33+03:00
Общество

Жителям Мурманской области, которые потеряли оплачиваемую дорогу в отпуск из-за коронавируса, перенесут ее на 2021 год

Но касается такая привилегия только бюджетников и тех, кто борется с COVID-19
Мария ПАШЕНКОВА
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Северян, которые теряют оплачиваемую дорогу в 2020 году, поддержат.Северян, которые теряют оплачиваемую дорогу в 2020 году, поддержат.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус разрушил многие планы. Кто-то собирался в заграничный отпуск и уже купил путевки, которые сейчас заморожены, другие мечтали о фестивалях (в Мурманской области уже отменили Imandra viking fest и фестиваль викингов "Гандвиг"). А кто-то и вовсе не может выехать за пределы Мурманской области и вообще уйти в отпуск.

Речь в первую очередь о медработниках, которые сейчас находятся на передовой. Им из-за борьбы с пандемией летние отпуска перенесли на более поздний период. Особенно обидно тем, кто в этом году рассчитывал на оплачиваемую дорогу к месту отдыха. Но таких северян поддержат.

27 мая депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели законопроект.

- Лица, работающие в территориальном фонде или в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств областного бюджета, не использовавшие в период с 16 марта по 31 декабря 2020 года право на предоставление отпуска в связи с необходимостью участия в мероприятиях, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области, в том числе по причине переноса отпуска на следующий рабочий год, имеют право в 2021 году на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в порядке и на условиях, установленных правительством Мурманской области, - говорится в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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