Результаты ЕГЭ-2020: Пять выпускников из Мурманской области сдали русский язык на 100 баллов

21 Июль 2020 2020-07-21T09:19:11+03:00

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Русский язык входит в тройку самых сложных языков мира. Тем не менее, заполярные школьники показали на выпускных экзаменах по этому предмету достойные знания.

За 3,5 часа, что длился единый государственный экзамен по русскому языку, выпускникам школ необходимо было выполнить 27 заданий. И, как выяснилось, с этим испытанием ребята справились на отлично.

Пять 11-классников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Со столь блестящим результатом можно поздравить учеников Мурманского политехнического лицея, Мурманского лицея №2, школы №22 Оленегорска, гимназии №1 и школы №5 Мончегорска. Как рассказали в министерстве образования и науки Мурманской области, доля высокобалльных работ – от 81 до 100 баллов – осталась на уровне прошлого года

- Результаты ЕГЭ доказывают, что дистанционное обучение не повлияло на качество знаний наших выпускников. Серьезная подготовка всегда была залогом успеха на экзаменах. Видеоуроки, интерактивные задания, индивидуальные консультации помогли добиться высоких результатов. Да и времени на подготовку из-за переноса сроков экзаменов было больше, - отметила Анна Головина, министр образования и науки региона.

23 июля станет известно, как юные северяне написали ЕГЭ по математике.

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