2020-07-24T11:50:20+03:00
Общество

В Мурманской области ЕГЭ по китайскому языку сдавала одна выпускница

Английский язык выбрали 397 школьников
Елена МОЛОДЦОВА
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После каждого выпускника ноутбук и гарнитура обрабатываются дезинфицирующим раствором.После каждого выпускника ноутбук и гарнитура обрабатываются дезинфицирующим раствором.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Говоря про иностранный язык в школе, мы, как правило, подразумеваем международный английский. Однако с некоторых пор в моду стал входить и китайский. Так, например, второй год подряд в Мурманской области проходит ЕГЭ по китайскому языку.

Напомним: в прошлом году 340 выпускников выбрали сдавать ЕГЭ по английскому языку, один – по немецкому и один – по китайскому. В этом году пропорция примерно такая же. 397 ребят прошли испытания по английскому и одна школьница – по китайскому. Желающих показать свои знания по немецкому не нашлось.

- За письменную часть экзамена по иностранным языкам максимальный балл – 80. Устную часть на ЕГЭ участники сдают по желанию. За безупречный ответ можно получить 20 баллов. Те, кто рассчитывают получить максимальный результат, должны сдавать обе части, - рассказала Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области.

Но если процедура письменной части ЕГЭ понятна и не раз отработана, то как быть с устной? Тем более, что по улицам гуляет коронавирус.

- Экзамен по устной части проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. После каждого участника гарнитура и ноутбук обрабатывались дезинфицирующими средствами, - подчеркнула Анна Головина.

Результаты ЕГЭ по иностранному языку станут известны 2 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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