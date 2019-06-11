2019-06-11T13:48:06+03:00
Общество

Всего один школьник в Мурманской области захотел сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Экзамен по иностранному языку выбрали 340 жителей региона
Мария ПАШЕНКОВА
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ЕГЭ по иностранному языку в Мурманской области сдавало 340 школьников.ЕГЭ по иностранному языку в Мурманской области сдавало 340 школьников.Фото: Иван ВИСЛОВ
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ЕГЭ вовсю шагает по стране. Вслед за обязательными предметами, вроде русского языка и математики, настала пора предметов для выбора. Тут уже каждый сам решает, что надо ему надо для поступления.

340 школьников Заполярья выбрали иностранные языки. В списке оказались, что не удивительно, английский - самый популярный выбор. Один северянин выбрал немецкий язык, а еще один... китайский.

Всех ребят объединила форма экзамена - устная часть или говорение. Школьники должны были прочитать вслух фрагмент научно-популярного текста, а затем выполнить ряд заданий по нему.

- В ходе экзамена оценивается фонетическая сторона речи и решение коммуникативных задач. Во время ответа ведётся аудио- и видеозапись. Для ответа каждому участнику отводится 15 минут (включая время на подготовку), поэтому самое главное – справиться с волнением и сосредоточиться на выполнении заданий, - рассказала министр образования и науки Ирина Ковшира.

В ведомстве подчеркнули, что устная часть не является обязательной, но влияет на результат экзамена по иностранному языку. Без нее нельзя получить высшую оценку - 100 баллов. Ведь такое чтение может принести 20 баллов.

Как сдавался экзамен по китайскому, ведь в нашем регионе сложно найти носителей языка. Особенность такого ЕГЭ в том, что сдающие общаются не с экзаменатором, а с компьютером через гарнитуру.

Отмечается, что ЕГЭ по иностранному языку в Мурманской области прошло без нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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