Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 8 августа 2020 года: для школ закупают рециркуляторы воздуха и бесконтактные термометры

Ребятам не придется носить маски в школах благодаря новому оборудованию. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 8 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 11136 заболевших COVID-19, 7659 человек выздоровели и 90 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5863 человек. Только 76 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Однако 7 августа эпидемиологическое затишье было нарушено - на стройке выявили 2 новых случая. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2303.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 8833 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 119 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 925), Мончегорске (+10, всего 470), Кольском районе (+3, всего 398), Печенгском районе (+11, всего 355), Кандалакшском районе (+5, всего 113), Ловозерском районе (+2, всего 32), Терском районе (+2, всего 23) и ЗАТО Видяево (+1, всего 19).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5863 случая

Белокаменка - 2303 случая

Североморск - 925 случаев

Мончегорск – 470 случаев

Кольский район - 398 случаев

Печенгский район - 355 случаев

Апатиты – 255 случаев

Кировск – 152 случая

Кандалакшский район – 113 случаев

Ковдорский район - 97 случаев

Оленегорск – 95 случаев

Ловозерский район - 32 случая

Полярный – 21 случай

Терский район – 23 случая

ЗАТО Видяево - 19 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5863

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 23

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 113

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 255 и 152 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 398 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Безопасное образование

Министерство образования и науки Мурманской области получит дополнительные деньги из резервного фонда регионального правительства для приобретения оборудования, которое обезопасит учебный процесс в условиях коронавируса. Так, к 1 сентября министерство планирует закупить 11 567 рециркуляторов воздуха и 1091 бесконтактный термометр. - Постараемся оборудовать каждый школьный кабинет рециркулятором воздуха, чтобы ученики и преподаватели могли заниматься без масок. Бесконтактными термометрами планируется снабдить все образовательные учреждения, чтобы проверять температуру у всех, кто входит в здание, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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