Андрей Чибис назвал новость о закрытии Мурманска из-за коронавируса фейком

6 Июль 2020 2020-07-06T08:54:59+03:00

Въезд и выезд из Мурманска не ограничат. Фото: Михаил ПАТЛИС

Губернатор Мурманской области попросил привлечь к ответственности тех, кто распространил эту информацию

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Все выходные северяне обсуждали сенсационную новость: неужели Мурманск закроют из-за стремительного роста зараженных коронавирусом. Такая информация появилась в паблике «Мурманск. Официальная группа» и мгновенно разошлась по всем социальным сетям.

- Мурманск могут закрыть на неопределенный срок с понедельника. Уже ограничивают вылеты самолетов, готовят КПП на выезде из города. Связано это со стремительным ростом зараженных. Ограничение будет на въезд и выезд, - такая новость появилась вечером в субботу 4 июля.

Но, как оказалось, в оперативном штабе при правительстве Мурманской области такую меру даже не обсуждали.

- Еще раз призываю всех не верить фейковым новостям. В Мурманске обстановка с коронавирусом стабильно напряженная. Однако мы не будем и не планировали закрывать областной центр. Жителям не только столицы Заполярья, но и всей области необходимо соблюдать все меры предосторожности и масочный режим, - опроверг гуляющую по соцсетям информацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Прошу провести проверки в отношении тех, кто распространил эту информацию, и привлечь к ответственности за распространение фейковых новостей.

На прошлой неделе глава региона уже говорил, что ближайшие две недели не планируется новых ограничений и послаблений.

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