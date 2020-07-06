2020-07-05T18:58:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 6 июля 2020 года: число погибших от коронавируса возросло до 21

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 6 июля 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Больных коронавирусом становится все больше.Больных коронавирусом становится все больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 6 июля 2020 года. Всего в Мурманской области, по последним данным оперативного штаба при правительстве региона, 5903 заболевших COVID-19. 3704 человека выздоровели. За последние сутки диагноз подтвержден у 137 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения. Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+110). Всего диагноз поставили 2222 жителям областного центра.

Всего в Мурманской области, за вычетом Белокаменки, заразились опасной инфекцией 3610 человек. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+13, всего 178), Североморске (+12, всего 285), Кандалакшском районе (+2, всего 52).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 2222

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Тем не менее работающих пенсионеров оставляют на домашнем карантине до 12 июля. За последние сутки в областном центре прибавилось 110 новых заболевших. Новые ограничения в городе могут снять после первого июля. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинаются открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 6

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

За последние сутки в Терском районе не выявлено новых случаев заражения. Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня. Там с соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 52

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кандалакшском районе за последние сутки выявили 2 новых случая. Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы с соблюдением правил безопасности и музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 206 и 118 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

В Кировске и в Апатитах за сутки нет новых заболевших. Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня без всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 178 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают. За последние сутки в Кольском районе прибавилось 13 новых заболевших.

Спасибо врачам

На этой неделе стало известно, что расширен список медработников, которые будут получать стимулирующие выплаты из-за работы с ковидными больными.

- На стимулирующие выплаты медикам, которые работают в период пандемии и спасают пациентов с коронавирусом в Мурманской области, выделено дополнительно почти 55 миллионов рублей. Кроме того, расширен перечень категорий работников, которым осуществляются выплаты, — это сотрудники отделений и палат для дифференциальной диагностики внебольничных пневмоний, оказывающие помощь больным коронавирусом до их перевода в специализированное CoViD-отделение, а также работники специально выделенных по предписанию главного государственного санитарного врача отделений для изоляции пациентов с лёгкими и бессимптомными формами CoViD-19. Это распространяется на их труд и особые условия с мая. Деньги на доплаты за особо важную работу пойдут из резервного фонда Правительства области, - рассказали в оперативном штабе

Растет число жертв

По данным оперативного штаба в Мурманской области количество летальных исходов от коронавируса увеличилось за сутки с 19 до 21. Кто стал новыми жертвами COVID-19, пока что не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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