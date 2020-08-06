Житель Мурманска был госпитализирован в Мордовии с коронавирусом

Мурманчанин заболел коронавирусом в Мордовии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание северян прикована к событиям, происходящим в связи с коронавирусом в Мурманской области. А меж тем, жители Заполярья встречаются лицом к лицу с коварной инфекцией и за пределами родного региона.

- За последние сутки в Мордовии коронавиурс подтвердили у 32 человек, два из которых зарегистрированы не в других регионах России. Один пациент приехал из Москвы, второй – из Мурманска, - сообщает информационное агентство «МордовМедиа».

К слову, всего в республике 4679 случаев COVID-19. В то время как в Мурманской области эта цифра 6 августа перевалила за 11 тысяч человек. Рост заболеваемости хоть и продолжает снижаться, но все еще позволяет коронавирусу поражать по тысяче северян в неделю. Всего из заполярных больниц выписано 7450 северян, которые смогли победить опасную инфекцию. В борьбе за жизнь 88 врачи проиграли.

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