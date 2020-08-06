Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области превысило 11 тысяч человек

Мурманская область перешагнула отметку в 11 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины июля в Заполярье наметилась не очень радостная тенденция. Несмотря на стабилизацию ситуации с новой коронавирусной инфекцией, в Мурманской области каждую неделю выявляют тысячу новых случаев COVID-19. 6 августа регион преодолел отметку в 11 тысяч заболевших.

По последней информации оперативного штаба при правительстве Мурманской области, количество инфицированных достигло 11017 человек. Последние 122 случаев коронавиурса выявлены за последние сутки. 7450 пациентов врачи смогли поставить на ноги, в борьбе за жизнь 88, к сожалению, проиграли.

Тем не менее, Заполярье начало постепенно спускаться с плато эпидемии. Если еще 22 июля за сутки было подтверждено 183 случая COVID-19, то к началу августа эта цифра снизилась до 138, еще через пять дней - до 122. Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообещал, что если вспышек коронавиурса не будет, то с 15 августа северян порадуют отменой целого ряда ограничений.

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