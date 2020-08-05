2020-08-05T11:13:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 5 августа 2020 года составило 86 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 5 августа 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Жертвами коронавируса в Мурманской области стали еще два человека.Жертвами коронавируса в Мурманской области стали еще два человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Заполярье становится все меньше, а вот число летальных случаев, к большому прискорбию, продолжает расти.

5 августа оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил о еще двух жертвах пандемии COVID-19. Всего в Заполярье с апреля от коварного вируса умерло 86 человек. Зачастую погибшие были уже в преклонном возрасте и имели ряд сопутствующих заболеваний.

К счастью, количество тех, кого врачи смогли излечить от коронавируса, в разы больше – 7207 человека. Всего же в Мурманской области подтверждено 10895 случаев COVID-19. За последние сутки медики выявили 126 новых заболевших опасной инфекцией.

По-прежнему в коронавиурсном рейтинге продолжает лидировать столица Заполярья, где заражено уже 5707 жителей. Иными словами на город-герой приходится больше половины всех инфицированных в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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