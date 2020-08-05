Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 5 августа 2020 года составило 86 человека
Заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Заполярье становится все меньше, а вот число летальных случаев, к большому прискорбию, продолжает расти.
5 августа оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил о еще двух жертвах пандемии COVID-19. Всего в Заполярье с апреля от коварного вируса умерло 86 человек. Зачастую погибшие были уже в преклонном возрасте и имели ряд сопутствующих заболеваний.
К счастью, количество тех, кого врачи смогли излечить от коронавируса, в разы больше – 7207 человека. Всего же в Мурманской области подтверждено 10895 случаев COVID-19. За последние сутки медики выявили 126 новых заболевших опасной инфекцией.
По-прежнему в коронавиурсном рейтинге продолжает лидировать столица Заполярья, где заражено уже 5707 жителей. Иными словами на город-герой приходится больше половины всех инфицированных в регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 августа 2020 года составило 84 человека. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 4 августа 2020 года (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»