2020-08-04T11:01:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 4 августа 2020 года составило 84 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 4 августа 2020 года
Елена МОЛОДЦОВАНаталья ЛОБАНОВА
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В Мурманской области новые жертвы пандемии.В Мурманской области новые жертвы пандемии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число жертв коронавируса в Мурманской области продолжает неумолимо расти. Так, еще 1 августа в регионе насчитывалось 79 летальных исходов от COVID-19, а уже спустя пару дней к печальной статистике прибавилось еще два человека, которые не смогли выжить в схватке с опасной инфекцией.

Как сообщил оперативный штаб Мурманской области, 4 августа количество летальных исходов возросло до 84. За сутки жертвами опасной инфекции стали еще три человека.

Всего в Мурманской области COVID-19 инфицировано 10769 человек. Преобладающее большинство заболевших в Мурманске - всего 5613 жителей. За сутки в городе-герое подтверждено 87 новых случаев. Пандемия на строительной площадке в Белокаменке опять встала на паузу и не поднимает головы. Там по-прежнему 2301 зараженный.

По информации министерства здравоохранения в Мурманской области, врачи излечили от опасной инфекции 6904 пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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