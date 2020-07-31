2020-07-31T10:40:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 31 июля 2020 года составило 77 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 31 июля 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Коронавирус унес жизни еже трех человек.Коронавирус унес жизни еже трех человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Пожалуй, июль 2020 года запомнится жителям Кольского полуострова самым большим количеством смертей от коронавируса. За весь месяц было всего пару дней, когда оперативный штаб Мурманской области не сообщал о новых летальных исходах от COVID-19. С 1 июля жертвами коварного вируса стал 61 северянин.

31 июля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил еще о трех новых случаях коронавируса. Таким образом число жертв CJVID-19 достигло 77 человек.

Всего в Мурманской области коронавирус подхватили 10232 человека, только за последние сутки выявили 139 новых случаев. Самый крупным очагом пандемии в Заполярье по-прежнему является Мурманск, где заболели уже 5232 жителя. На втором месте – Белокаменка с 2301 рабочим с подтвержденным ковидом. На третьем месте – Североморск, где инфицированы 843 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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