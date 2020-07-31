Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 31 июля 2020 года составило 77 человека
Пожалуй, июль 2020 года запомнится жителям Кольского полуострова самым большим количеством смертей от коронавируса. За весь месяц было всего пару дней, когда оперативный штаб Мурманской области не сообщал о новых летальных исходах от COVID-19. С 1 июля жертвами коварного вируса стал 61 северянин.
31 июля оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил еще о трех новых случаях коронавируса. Таким образом число жертв CJVID-19 достигло 77 человек.
Всего в Мурманской области коронавирус подхватили 10232 человека, только за последние сутки выявили 139 новых случаев. Самый крупным очагом пандемии в Заполярье по-прежнему является Мурманск, где заболели уже 5232 жителя. На втором месте – Белокаменка с 2301 рабочим с подтвержденным ковидом. На третьем месте – Североморск, где инфицированы 843 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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