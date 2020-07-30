2020-07-30T15:39:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 31 июля 2020 года проведет брифинг по ситуации с коронавирусом

Ждать ли жителям Мурманской области послаблений или новых ограничений
Мария ПАШЕНКОВА
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31 июля Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом. Фото: правительство Мурманской области31 июля Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом. Фото: правительство Мурманской области
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Брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области от губернатора Андрея Чибиса уже стал традицией. В непростое весеннее время самоизоляции он проходил почти каждую неделю, но теперь проводится раз в две неделе.

Очередной состоится 31 июля, в 11.00. На вопросы журналистов ответят глава региона, министр здравоохранения Дмитрий Панычев, глава Роспотребнадзора Лена Лукичева и вице-губернатор Оксана Демченко.

До 1 августа в Мурманской области сохраняется режим повышенной готовности из-за COVID-19. При этом две недели назад Андрей Чибис сообщил, что ставит введение новых ограничений и послаблений на паузу. Но в последние дни ситуация изменилась, на совещании под председательством Владимира Путина губернатор отметил, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. Поэтому северяне могут надеяться на новые "льготы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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