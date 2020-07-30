2020-07-30T16:26:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Мурманске 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Вторая волна коронавируса в Мурманске в 2020 году, осенью
Мария ПАШЕНКОВА
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В тестировании на антитела примут участие северяне всех возрастных групп.В тестировании на антитела примут участие северяне всех возрастных групп.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На заполярном фронте борьбы с коронавирусом временное затишье. После роста числа заболевших, который наблюдается с июня, мы вышли на плато, и теперь он постепенно снижается. Но стоит ли расслабляться или нас ждет вторая волна коронавируса в Мурманске осенью 2020 года?

Готовь сани летом

О том, что новая коронавирусная инфекция вернется к нам осенью и зимой, говорят многие эксперты. Ничего удивительного в этом нет: с наступлением холодов россияне начинают чаще болеть вирусными заболеваниями. Но что же ждет Мурманскую область?

На этой неделе Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке, в котором участвовал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы понимаем, что предстоит сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Неделю назад было дано соответствующее поручение, составлен план подготовки системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Региональный минздрав вместе с учреждениями здравоохранения приступил к его реализации. Такая же работа ведется по подготовке к началу учебного года с 1 сентября в очном порядке образовательных учреждений – школ, средних специальных и высших учебных заведений, – сказал губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что в Заполярье стабилизировалась эпидемиологическая обстановка, наблюдается пусть небольшое, но снижение числа новых заболевших коронавирусом. А в министерстве здравоохранения Мурманской области отметили, что растет число выздоровевших. На этой неделе выписалось рекордное количество пациентов.

- Напомним: в Мурманской области действует режим повышенной готовности в связи с COVID-19, в том числе ограничен въезд в некоторые населенные пункты, сохраняется масочный режим в помещениях и транспорте, проводится дезинфекция общественных пространств, сотрудники многих учреждений проходят обязательный допуск к работе, включая тестирование на COVID-19. До 9 августа в регионе продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Вместе с тем, при условии соблюдения всех противоэпидемических правил, социального дистанцирования и ограничения количества посетителей, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, учреждений индустрии красоты и спорта, библиотек и музеев, ряда непродовольственных магазинов. С 27 июля в некоторых муниципалитетах открылись летние оздоровительные лагеря для детей, - отмечают в правительстве региона.

Что отпуск грядущий нам готовит?

Комментируя итоги обсуждения, Андрей Чибис отметил: Мурманская область активно готовит систему здравоохранения к осенне-зимнему периоду.

В Роспотребнадзоре Мурманской области тоже говорят о том, что надо готовиться ко второй волне коронавируса.

- В ближайшее время жители региона начнут возвращаться из отпусков, что может привести к росту числа выявляемых случаев, - сообщила глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева.

Главный вопрос, который волнует северян: если случится вторая волна, то что ждет регион? В правительстве Мурманской области не исключают, что возможно повторное введение режима самоизоляции и новых ограничений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Иммунитет есть?

При этом, чтобы точно знать, как встретить осень, Роспотребнадзор начал тестирование северян на наличие антител к коронавирусу. Оно охватит почти 3 тысячи северян всех возрастных групп.

Попробовать попасть в число добровольцев смогут все желающие. Для этого надо заполнить анкету на сайте pasteurclinic-anketa.ru. Прием анкет начался с 10.00 30 июля и будет длиться три дня.

- В анкете нужно заполнить все графы. Исследование продлится месяц. Будут приглашены почти 3000 человек всех возрастных групп из разных муниципалитетов. Массовое тестирование на антитела к коронавирусу покажет состояние популяционного иммунитета и особенности эпидемического процесса именно в Мурманской области. Благодаря исследованию иммунитета можно будет максимально эффективно спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике CoViD-19, - уточнили в оперативном штабе.

Подробности можно узнать по телефонам: (8152) 39-99-99, 47-79-31.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

- Мое мнение: вторая волна будет осенью, когда северяне начнут возвращаться из отпусков, - говорит Максим Лифинский, врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 4 (ОАР-4) Мурманской областной больницы, который одним из первых заступил на вахту в инфекционную больницу, чтобы бороться с коронавирусом. – Могу посоветовать: обязательно носите маски и перчатки в общественных местах - магазинах и транспорте. Это не требует особых усилий, но минимизирует риск заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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