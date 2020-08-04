Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 3 августа 2020 года

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:12:57+03:00

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 4 августа 2020 года

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Из трех прошедших дней августа оперативный штаб Мурманской области не сообщал об умерших от коронавируса только один раз – 2 числа. Напомним: к 3 августа жертвой эпидемии новой коронавирусной инфекции стал 81 человек.

- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст умерших – 63 и 78 лет, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. – Оба переносили болезнь в тяжелой форме и имели сопутствующие хронические заболевания. Среди них заболевания сердечнососудистой и бронхолегочной систем, сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

Всего в Мурманской области коварным вирусом заразились 10640 человек, из которых 6594 выздоровели. По информации министерства здравоохранения региона, в больницах наметился профицит коек для пациентов с ковидом.

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ИСТОЧНИК KP.RU