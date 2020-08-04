2020-08-04T09:12:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 3 августа 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 4 августа 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Жизни еще двух северян унес коронавирус.Жизни еще двух северян унес коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Из трех прошедших дней августа оперативный штаб Мурманской области не сообщал об умерших от коронавируса только один раз – 2 числа. Напомним: к 3 августа жертвой эпидемии новой коронавирусной инфекции стал 81 человек.

- Скончались два пациента с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Возраст умерших – 63 и 78 лет, - сообщает оперативный штаб Мурманской области. – Оба переносили болезнь в тяжелой форме и имели сопутствующие хронические заболевания. Среди них заболевания сердечнососудистой и бронхолегочной систем, сахарный диабет. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

Всего в Мурманской области коварным вирусом заразились 10640 человек, из которых 6594 выздоровели. По информации министерства здравоохранения региона, в больницах наметился профицит коек для пациентов с ковидом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В каких отдаленных населенных пунктах Мурманской области выявили коронавирус. В оперативном штабе рассказали о ситуации с ковидом в поселках, до которых трудно добраться (Подробности)

Глава Роспотребнадзора Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Мы можем определять коронавирус во внешней среде». Это позволяет контролировать уровень дезинфекции в медучреждениях (Подробности)

В минздраве Мурманской области прокомментировали валяющийся на дороге к Териберке аппарат ИВЛ. Технику нашли на подъезде к кладбищу (Подробности)

За сутки 862 жителя Мурманской области изъявили желание сдать тест на антитела к коронавирусу. В Роспотребнадзоре уже отметили, что это смогут сделать не все желающие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задание №1 необычного квеста «Город-порт»
Мурманский драматический театр планируют открыть 27 марта
В Мурманске в бассейне сауны обнаружили труп мужчины
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 4 августа 2020 года составило 84 человека
Опасный поворот: В Мурманске в ДТП пострадало 5 человек
Выбираем «Самого главного кота Заполярья»
Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области 3 августа 2020 года
На дороге Кола – Мурмаши новый асфальт пошел волнами
Серьезное ДТП в Апатитах: пьяный водитель Audi влетел в мотоцикл и протаранил два автомобиля, есть пострадавшие
Жительница Апатитов надела наручники из секс-шопа и потеряла ключ
На горячее питание учеников младших классов Мурманская область потратят 227 миллионов рублей
Жители Кандалакши угостили диких лисят кошачьим кормом
Реконструкция сквера у памятника Кирову в Мурманске завершена во второй раз
Вспыхнула машина: в Карелии в ДТП погиб водитель из Мурманской области
В загородном парке Североморска, где живут звери, случился пожар
Министр образования и науки Мурманской области: «Школы готовы к началу учебного года на 68%»
В соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой
Мурманские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами
Губернатор Мурманской области о дороге Умба – Варзуга: «Дорога проблемная и требует особого внимания»
В Мурманской области с 1 августа введены ограничения на посещение лесов