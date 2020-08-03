Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «24% коек для ковидных пациентов свободны»

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:12:51+03:00

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Ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекцией продолжает исправляться. Напомним: о тенденции по снижению заболевания COVID-19 на традиционном брифинге сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. И пока этот тренд сохраняется.

- У нас 10640 подтвержденных случаев коронавиурса. Количество выздоровевших превышает 60%. При этом среднесуточное число госпитализируемых сокращается. В связи с чем 24% коек для ковидных пациентов свободно, - доложил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – На амбулаторном лечение находится более 2400 человек с бессимптомным и легким течением коронавируса. Их обслуживает 16 патронажных бригад.

Также министр отметил, что количество обращений в whatsaap-приемную сократилось в два раза. А в 37% случаев вызовы скорая помощь выполянет в течение 20 минут.

- Остаток лекарства достаточный – 8-кратный запас для средне и тяжелых больных коронавиурсом в стационаре, - отметил Дмитрий Панычев.

Глава региона напомнил, что если тренд по снижению заболеваемости COVID-19 сохранится, то уже через две недели в Мурманской области откроются заведеняи общепита и торговые центры, а детские сады смогут заработать в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU