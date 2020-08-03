2020-08-03T11:24:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 3 августа 2020 года составило 81 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 3 августа 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Количество жертв коронавируса выросло.Количество жертв коронавируса выросло.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Число погибших от коронавируса в Мурманской области продолжает расти. 1 августа количество летальных исходов от ковида увеличилось до 79, затем одни сутки было затишье, а 3 августа в схватке с COVID-19 не смогли выжить еще два человека. В итоге, по данным оперативного штаба региона, в Заполярье сейчас 81 жертва опасной инфекции.

Всего в Мурманской области 10640 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 6594 из них - выздоровели. Большая часть зараженных приходится на Мурманск - 5526 (+99 за сутки). К слову, в заполярной столице скоро могут открыться рестораны и кинотеатры, если не будет новых вспышек ковида. Второй очаг - Белокаменка - 2301, однако там в последняя время практически не выявляются новые ковидные пациенты.

Напомним: министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «24% коек для ковидных пациентов свободны». По слова Дмитрия Панычева, уровень заболевания коронавирусом продолжает снижаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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