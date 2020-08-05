Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 августа 2020 года: 1321 северянин уже принял участие в исследовании на антитела

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 5 августа 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 10769 заболевших COVID-19, 6904 человека выздоровели и 84 умерли.

Мурманск уже давно возглавил коронавирусный рейтинг Заполярья и всерьез намерен сохранить свое лидерство до конца пандемии. В городе-герое уже заболели 5613 человек. Только 87 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, с конца июля не выявляли новых зараженных. Таким образом, число инфицированных на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива достигло 2301.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 8468 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 129 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+27, всего 900), Мончегорске (+5, всего 453), Кольском районе (+7, всего 389), Печенгском районе (+1, всего 328), Апатитах (+1, всего 244) и Кировске (+1, всего 152).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 5613 случаев

Белокаменка - 2301 случай

Североморск - 900 случаев

Мончегорск – 453 случая

Кольский район - 389 случаев

Печенгский район - 328 случаев

Апатиты – 244 случая

Кировск – 152 случая

Кандалакшский район – 100 случаев

Ковдорский район - 96 случаев

Оленегорск – 90 случаев

Ловозерский район - 28 случаев

Полярный – 21 случай

Терский район – 21 случай

ЗАТО Видяево - 18 случаев

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Коронавирус сунул свой длинный нос почти во все уголки Заполярья.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 5613

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. Начинают открываться непродовольственные магазины до 400 квадратных метров.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 21

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 100

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 244 и 152 соответственно

Гостиницы: работают только для командировочных

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Туристам разрешили въезжать в агломерацию по электронным пропускам. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 389 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

1321 человек сдал анализ на антитела

3 августа стартовал второй этап исследования жителей Мурманской области на антитела к CoViD-19. На первом этапе от участников требовалось заполнить анкету, на втором - сдать кровь. Исследование уже прошел 1321 житель Заполярья.

- Прием граждан организован таким образом, чтобы минимизировать контакты участников исследования с посетителями медучреждений. На входе проверяют температуру тела, администратор отвечает на возникающие вопросы. Людям с признаками простуды отказывают в исследовании и направляют на прием к врачу. Сама процедура занимает не более пяти минут, ее проводят в отдельном кабинете, - рассказывают в оперативном штабе Мурманской области. - Самыми активными участниками исследования стали граждане от 30 до 49 лет. В этих возрастных группах собрано более 72% необходимого количества проб. У северян еще есть шанс принять участие в исследовании. Для желающих узнать о восприимчивости организма к коронавирусу открыта запись на тестирование 6 и 7 августа. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте. Принять участие в тестировании приглашают граждан старше 60 и 70 лет, а также детей от года до 17 лет.

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