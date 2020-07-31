Когда в Мурманской области откроются кинотеатры, рестораны и кафе
За четыре месяца, что царствует на Кольском полуострове пандемия новой коронавирусной инфекции, северянам изрядна поднадоело жить, что называется, в полсилы. В ресторан или кафе не сходить, кино на большом экране не посмотреть. Благо, лето в этом году теплое и располагает к отдыху на природе, а так бы жители заполярного края совсем бы заскучали.
Тем временем, в оперативном штабе Мурманской области называли дату, когда жизнь в регионе забьет ключом.
- Сейчас наметилась тенденция к снижению заболевания и коронавирусом, и ОРВИ. Если этот тренд сохранится и не будет вспышек ковида, то мы сможем позволить себе возобновить работу заведений общественного питания и в штатном режиме, а не только дежурные группы, детских садов. Тоже самое касается плановой медицинской помощи, - обнадежил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Если все обозначенные главой региона условия будут соблюдены в течение двух недель, то открыться смогут и кинотеатры.
Напомним: предполагалось, что посмотреть фильм на большом экране северяне смогут уже во второй половине июля, но растущее количество инфицированных коронавирусом не позволило это сделать.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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